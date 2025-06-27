Между «Спартаком» и Заболотным еще нет окончательной договоренности. Форвард рассматривает вариант в Турции (Metaratings)

«Спартак» и Антон Заболотный еще не согласовали переход.

Красно-белые еще не завершили работу по трансферу нападающего, об этом сообщает Metaratings.

Футболист продолжает рассматривает вариант продолжения карьеры в Турции.

Стороны согласовали зарплату Антона Заболотного в «Спартака », но между ними еще нет окончательной договоренности, а также нет финального ответа от красно-белых.