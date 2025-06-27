Между «Спартаком» и Заболотным еще нет окончательной договоренности. Форвард рассматривает вариант в Турции (Metaratings)
«Спартак» и Антон Заболотный еще не согласовали переход.
Красно-белые еще не завершили работу по трансферу нападающего, об этом сообщает Metaratings.
Футболист продолжает рассматривает вариант продолжения карьеры в Турции.
Стороны согласовали зарплату Антона Заболотного в «Спартака», но между ними еще нет окончательной договоренности, а также нет финального ответа от красно-белых.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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