Карсли о 2-м подряд титуле Англии на Евро U21: «Горжусь игроками за самоотдачу и невероятную веру в свои силы. Теперь задача – повторить успех через два года»

Ли Карсли оценил победу сборной Англии на Евро U21.

В финале британская молодежка одолела Германию (3:2 доп. вр.).

«Я очень горжусь игроками: за их самоотдачу на протяжении последних 28 дней и за то, как быстро они усвоили все наши наставления. У них невероятная вера в свои силы. Эта команда действительно верит, что может выиграть. Именно таких игроков мы и искали.

Я очень рад за них: стать чемпионами Европы во второй раз подряд – огромное достижение. Думаю, теперь наша задача – повторить этот успех через два года.

Любые неудачи, с которыми мы сталкивались, только сплачивали игроков. И, как я говорил в начале турнира, чем дольше мы остаемся здесь, тем лучше играем.

Сегодня, честно говоря, я не думаю, что мы сыграли здорово. Мне показалось, что мы слишком глубоко сели и не контролировали игру так, как хотелось бы. Но, наверное, через пару дней об этом уже никто не вспомнит», – сказал тренер молодежной сборной Англии.