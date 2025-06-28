  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Властимил Петржела: «Аршавин мог бы добиться большего в карьере, учитывая его талант и потенциал»
12

Властимил Петржела: «Аршавин мог бы добиться большего в карьере, учитывая его талант и потенциал»

Властимил Петржела оценил футбольную карьеру Андрея Аршавина.

«Аршавин многого добился. Самое главное и значимое, что он играл в АПЛ.

Но, безусловно, Аршавин мог бы добиться еще большего в своей карьере, учитывая его талант и потенциал», – сказал бывший главный тренер «Зенита». 

Канчельскис об Аршавине: «Он не самый талантливый, не реализовал потенциал полностью. В РФ было много талантов – Шалимов, Мостовой, Аленичев, Радимов, Карпин, Жирков, Акинфеев»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
logoАндрей Аршавин
logoАрсенал
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoВластимил Петржела
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канчельскис об Аршавине: «Он не самый талантливый, не реализовал потенциал полностью. В РФ было много талантов – Шалимов, Мостовой, Аленичев, Радимов, Карпин, Жирков, Акинфеев»
18723 июня, 14:31
Аршавин о словах Венгера, что он не учил английский в «Арсенале»: «Там надо было учить французский. Первым с тренировок я уходил в любой команде»
20620 мая, 18:51
Экс-жена Аршавина об увлечении детей футболом: «Старшего приводили на «Арсенал», он видел, что папа вышел – потом начинал играть с паровозиком. По младшему было видно сразу, что это его жизнь»
1412 марта, 09:07
Главные новости
Погба заплакал, подписывая контракт с «Монако». Хавбек не играл с 2023 года
1210 минут назадФото
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» играет с «Ботафого»
10914 минут назадLive
«Боруссия» и «Челси» договорились о трансфере Гиттенса. Вингер подпишет контракт на 7 лет (RMC Sport)
820 минут назад
Путельяс о поцелуе Рубиалеса c Эрмосо: «Дерьмовая ситуация, тягостная. Испания только что выиграла ЧМ, а все вокруг сосредоточены на другом»
727 минут назад
Мичел Сальгадо: «О молодежи «Барсы» сейчас модно говорить, но никто не вспоминал об академии «Реала», когда мы брали три ЛЧ подряд. Где была академия «Барсы» последние 8 лет?»
2832 минуты назад
Жезуш подпишет с «Аль-Насром» контракт на год-два на следующей неделе. Команда Роналду и тренер обо всем договорились
654 минуты назад
Уильямс согласился получать меньше в 1-й год в «Барселоне», чтобы его зарегистрировали (Diario Sport)
21сегодня, 17:19
Клопп о 116 млн фунтов за Виртца: «Безумная сумма. Помню, я сказал, что уйду, если «Ливерпуль» заплатит 100 млн за футболиста. Но мир меняется, таков нынче рынок»
29сегодня, 16:35
«Монако» объявил о переходе Погба. Контракт – до 2027 года
53сегодня, 16:24Фото
«Барса» сообщила Рэшфорду, что может подписать его в конце лета. Трансфер возможен даже в случае покупки Нико (Diario Sport)
23сегодня, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Палмейрас» – «Ботафого». 1:0 – Паулиньо забил в экстра-таймах. Онлайн-трансляция
44 минуты назадLive
Защитник «Палмейраса» Хиай ударил ногой в поясницу Жезуса из «Ботафого», пытаясь сыграть в мяч. Судья Летексье не показал карточку
214 минут назадФото
«Облак якобы получает 400 000 евро в неделю в «Атлетико» – для Словении это бюджет градообразующего предприятия, заоблачные цифры. Он легенда». Тренер вратарей «Ядран Декани» о Яне
239 минут назад
Карпин о работе в «Динамо»: «Говорят, минус на минус дает плюс. Посмотрим весной»
345 минут назад
Черчесов о Сафонове в «ПСЖ»: «Доннарумма подтверждает свой уровень, никто его просто так менять не будет. Наверное, Матвей понимает свою ситуацию»
2сегодня, 17:14
Текстор о переводе «Лиона» в Лигу 2: «Мне, американцу, было сложно адаптироваться к французской системе. Нужно исправить ошибки. Но финансовых проблем нет»
3сегодня, 17:07
«Надоели упрямые форварды в вашей штрафной?» «Реймс» подписал Паллуа из «Нанта» и представил 37-летнего защитника роликом в стиле рекламы Mr. Proper
4сегодня, 16:53Фото
Ромашкина о Тикнизяне в «Црвене Звезде»: «Наир всем доволен. Он очень хотел, чтобы его отпустили, и, наверное, пора уже было. С «Локомотивом» расстались в хороших отношениях»
2сегодня, 16:50
Медведев об игре России с США: «Наша арена – лучшая для таких матчей. Будем ждать»
10сегодня, 16:33
«Ты что орешь?» Тренеров тамбовского «Спартака» и «Динамо СПб» удалили по ходу матча – оба досматривали игру на трибуне
2сегодня, 16:13Видео