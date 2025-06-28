Властимил Петржела: «Аршавин мог бы добиться большего в карьере, учитывая его талант и потенциал»
Властимил Петржела оценил футбольную карьеру Андрея Аршавина.
«Аршавин многого добился. Самое главное и значимое, что он играл в АПЛ.
Но, безусловно, Аршавин мог бы добиться еще большего в своей карьере, учитывая его талант и потенциал», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Канчельскис об Аршавине: «Он не самый талантливый, не реализовал потенциал полностью. В РФ было много талантов – Шалимов, Мостовой, Аленичев, Радимов, Карпин, Жирков, Акинфеев»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
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