Экс-жена Аршавина об увлечении детей футболом: «Старшего приводили на «Арсенал», он видел, что папа вышел – потом начинал играть с паровозиком. По младшему было видно сразу, что это его жизнь»

Бывшая жена Андрея Аршавина рассказала, как ее дети относятся к футболу.

Младший сын Юлии Барановской Арсений занимается в академии московского «Спартака» с 2020 года.



«Есть такой период у ребенка, когда он хочет ходить, но еще не может. В такое время его нужно поддерживать – тогда он топает ножками. Подобное время для родителей очень веселое, потому что они полдня проводят, держа ребенка за подмышки. И в это время Арсений еще не ходил, но уже играл в футбол – а я вместе с ним. И его увлечение стало очевидным еще с совсем раннего возраста.

Старший сын, например, вообще не интересовался футболом. Его приводили на стадион, он видел, что папа вышел на поле – далее просто разворачивался и начинал играть с паровозиком. Так мы проводили все матчи «Арсенала ».

Было очевидно, что старшему сыну футбол не нужен и не интересен. Все знают, что Великобритания – страна футбола, там с ним связано все. Поэтому и детские дни рождения проходили в футбольном антураже. А я на них стояла и кричала: «Артем, не трогай мяч руками! Нельзя! Ворота твои в другой стороне!» Родители этого не понимали, смеялись.

А по младшему было видно сразу, что футбол – это его жизнь. Арсений со мной ездил во всех путешествиях, ему это нравилось – он перестал! Не пропускает ни одной тренировки», – сказала бывшая супруга Андрея Аршавина и телеведущая Юлия Барановская .