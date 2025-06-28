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«Барса» завершит выплату долгов по зарплате Месси, Умтити, Гризманна, Коутиньо, Пьянича, Дембеле, Кумана и других 30 июня

«Барселона» завершает выплату задолженностей по зарплате за 2020 год.

В 2020-м на фоне ковида «Барса» достигла соглашения об отсрочке выплат почти всем футболистам на общую сумму в 121,7 млн евро.

Последний платеж в 16 млн евро будет переведен 30 июня. Больше всего клуб остался должен Лионелю Месси, аргентинец получит 5,96 млн евро в рамках последнего платежа.

«Барселона» выплатит деньги тренеру Роналду Куману, а также футболистам Самюэлю Умтити, Серджи Бускетсу, Миралему Пьяничу, Усману Дембеле, Жорди Альбе, Антуану Гризманну и другим.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
деньги
logoБарселона
logoФилиппе Коутиньо
logoУсман Дембеле
logoЛа Лига
logoМиралем Пьянич
logoСерджи Бускетс
logoСамюэль Умтити
logoРоналд Куман
logoЛионель Месси
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