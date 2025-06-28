Рафинья о поездке Ямаля в Бразилию: «Он спрашивал, ответит ли ему Неймар. Ламин на таком уровне сейчас, что ему открыты любые двери – в том числе к Нею»
Вингер «Барселоны» провел отпуск в Бразилии, где встретился с Неймаром, которого называл кумиром.
«Ламину и не нужно было никаких советов. Он спрашивал меня, какие места стоит посетить, можно ли поехать в Сан-Паулу, ответит ли ему Ней [смеется].
На том уровне, которого он достиг, ему открыты любые двери – в том числе к Неймару. Неудивительно, что они отдыхали вместе. Он сказал мне, что собирается поехать, а я ответил, что это отличная идея – невозможно не провести отпуск в Бразилии: пляжи, новые места.
Я сам люблю открывать новые места на каникулах. Как настоящий бразилец, я посоветовал ему приехать, посмотреть страну, и, конечно, сказал, что Неймар обязательно ответит. Ней поддержал его, чтобы Ламин мог хорошо отдохнуть», – сказал вингер «Барселоны».