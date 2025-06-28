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Рафинья о поездке Ямаля в Бразилию: «Он спрашивал, ответит ли ему Неймар. Ламин на таком уровне сейчас, что ему открыты любые двери – в том числе к Нею»

Ламин Ямаль узнавал у Рафиньи, ответит ли ему Неймар на сообщение.

Вингер «Барселоны» провел отпуск в Бразилии, где встретился с Неймаром, которого называл кумиром. 

«Ламину и не нужно было никаких советов. Он спрашивал меня, какие места стоит посетить, можно ли поехать в Сан-Паулу, ответит ли ему Ней [смеется].

На том уровне, которого он достиг, ему открыты любые двери – в том числе к Неймару. Неудивительно, что они отдыхали вместе. Он сказал мне, что собирается поехать, а я ответил, что это отличная идея – невозможно не провести отпуск в Бразилии: пляжи, новые места.

Я сам люблю открывать новые места на каникулах. Как настоящий бразилец, я посоветовал ему приехать, посмотреть страну, и, конечно, сказал, что Неймар обязательно ответит. Ней поддержал его, чтобы Ламин мог хорошо отдохнуть», – сказал вингер «Барселоны». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: UOL
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