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Бузникин о шутке «Рубина» про «Ozon Арену» как пункт выдачи: «Так все там получили, нет?»

Максиму Бузникину понравилась шутка «Рубина» про стадион «Краснодара».

Казанцы уступили «быкам» на «Ozon Арене» со счетом 1:2 в 27-м туре Мир РПЛ и после этого написали: «Никогда не нравился этот пункт выдачи, всегда одни проблемы здесь. Одна звезда».

–  Стадион «Краснодара» обрел нейминг. Как вам шутка «Рубина» про пункт выдачи?

– Шутки будут всегда, как ни назови! «Рубин» хорошо пошутил. Пункт выдачи, ха-ха! Так все там получили, нет? Все хорошо получают там!

– Понятно, что для клуба это выгодная сделка. Удивились ли вы реакции болельщиков, которые неоднозначно это восприняли?

– Всегда будет кто-то довольный или нет. К этому нужно относиться спокойно. Я к этому отношусь нормально. Собака лает, а караван идет, – отметил глава селекционной службы «Краснодара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoМаксим Бузникин
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoOzon Арена
logoРубин
logoКраснодар
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