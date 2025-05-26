Бузникин о том, может ли «Краснодар» стать «новым «Зенитом»: «Для борьбы за чемпионство нужны ресурсы, финансы. Если это будет на уровне, то почему нет?»

Максим Бузникин допустил, что «Краснодар» станет новым гегемоном в РПЛ.

– «Краснодар» может стать новым «Зенитом»? Клубом, который на постоянной основе будет брать чемпионства?

– Это сложная история, для этого нужно много факторов, много нюансов. Посмотрим. Это фундамент, который нужно постоянно подкреплять своей работой.

– Вы верите в то, что это может происходить на постоянной основе?

– Для того, чтобы бороться за чемпионство, нужны ресурсы, финансы. Если это будет на уровне, то почему нет?

– Как оцените свою работу за сезон?

– Мы стали чемпионами, мы выдохнули. Значит, работали в верном направлении. Можно было что-то сделать по-другому, лучше. Но сейчас об этом бессмысленно говорить, – отметил глава селекционной службы «быков».