Бузникин о том, может ли «Краснодар» стать «новым «Зенитом»: «Для борьбы за чемпионство нужны ресурсы, финансы. Если это будет на уровне, то почему нет?»
Максим Бузникин допустил, что «Краснодар» станет новым гегемоном в РПЛ.
– «Краснодар» может стать новым «Зенитом»? Клубом, который на постоянной основе будет брать чемпионства?
– Это сложная история, для этого нужно много факторов, много нюансов. Посмотрим. Это фундамент, который нужно постоянно подкреплять своей работой.
– Вы верите в то, что это может происходить на постоянной основе?
– Для того, чтобы бороться за чемпионство, нужны ресурсы, финансы. Если это будет на уровне, то почему нет?
– Как оцените свою работу за сезон?
– Мы стали чемпионами, мы выдохнули. Значит, работали в верном направлении. Можно было что-то сделать по-другому, лучше. Но сейчас об этом бессмысленно говорить, – отметил глава селекционной службы «быков».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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