«Зенит» интересовался Ромуло из «Гезтепе», заявил директор турецкого клуба. За форварда хотят 20-25 млн евро
«Гезтепе» хочет 20-25 млн евро за футболиста, которым интересуется «Зенит».
Спортивный директор турецкого клуба Иван Манце подтвердил, что российский интересовался форвардом Ромуло Кардозо, который забил 13 голов и сделал 9 передач в 29 матчах прошлого сезона чемпионата Турции.
«Да, «Зенит» проявлял интерес. Но не только в России хотят купить Ромуло.
На футболиста обратили внимание клубы АПЛ, Бундеслиги, Эредевизи. Итальянские команды связывались с нами.
Не знаю, в каком направлении сейчас идут переговоры по Ромуло. Посмотрим, что из этого выйдет.
Считаю, что за игрока мы можем выручить от 20 до 25 миллионов евро», – сказал спортивный директор «Гезтепе» Иван Манце.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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