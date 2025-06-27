«Зенит» интересовался Ромуло из «Гезтепе», заявил директор турецкого клуба. За форварда хотят 20-25 млн евро

«Гезтепе» хочет 20-25 млн евро за футболиста, которым интересуется «Зенит».

Спортивный директор турецкого клуба Иван Манце подтвердил, что российский интересовался форвардом Ромуло Кардозо , который забил 13 голов и сделал 9 передач в 29 матчах прошлого сезона чемпионата Турции.

«Да, «Зенит » проявлял интерес. Но не только в России хотят купить Ромуло.

На футболиста обратили внимание клубы АПЛ, Бундеслиги, Эредевизи. Итальянские команды связывались с нами.

Не знаю, в каком направлении сейчас идут переговоры по Ромуло. Посмотрим, что из этого выйдет.

Считаю, что за игрока мы можем выручить от 20 до 25 миллионов евро», – сказал спортивный директор «Гезтепе » Иван Манце.