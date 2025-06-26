«Спартаку» предложили Антона Миранчука. Клуб не заинтересован в хавбеке (Metaratings)
«Спартак» отказался от подписания Антона Миранчука.
По сведениям Metaratings, российский полузащитник «Сьона» был предложен московскому клубу. Миранчук открыт к предложениям от российских клубов, однако на данный момент «Спартак» не заинтересован в его услугах.
Контракт Миранчука со «Сьоном» истекает летом 2026 года. В минувшем сезоне чемпионата Швейцарии россиянин отметился 2 голами и 3 ассистами в 24 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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