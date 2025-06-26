«Спартаку» предложили Антона Миранчука. Клуб не заинтересован в хавбеке (Metaratings)

«Спартак» отказался от подписания Антона Миранчука.

По сведениям Metaratings, российский полузащитник «Сьона » был предложен московскому клубу. Миранчук открыт к предложениям от российских клубов, однако на данный момент «Спартак » не заинтересован в его услугах.

Контракт Миранчука со «Сьоном» истекает летом 2026 года. В минувшем сезоне чемпионата Швейцарии россиянин отметился 2 голами и 3 ассистами в 24 матчах. Его подробная статистика – здесь .