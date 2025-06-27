Смертин о трусости: «Она даже страшнее вранья, его-то за порок не считаю. Трус подрывает себя как личность. Убирать ноги из борьбы, прятаться за партнера – это неприемлемо»
Алексей Смертин отрицательно относится к трусости.
«Не люблю трусость. На мой взгляд, она даже страшнее вранья. Его-то за порок не считаю. Мы все периодически лукавим, что-то скрываем, недоговариваем. А трус подрывает себя как личность.
На футбольном поле это проявляется в том, что убираешь ноги из борьбы. В сложной ситуации отдаешь пас и прячешься за партнера, лишь бы не получить мяч обратно.
Не пытаешься переломить игру, когда результат не в твою пользу. Для меня такие вещи неприемлемы», – сказал бывший игрок сборной России, «Локомотива», «Бордо» и «Челси».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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