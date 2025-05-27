Смертин о тесте Купера: «Выполнял спокойно, вторым-третьим точно. Пробежал марафон в таком темпе – 14 раз подряд сделал, получается»

Алексей Смертин высказался о тесте Купера.

«Мы активно бегали тест Купера в «Заре» из Ленинск-Кузнецка в середине 1990-х. Конечно, никто это не любил. Футболисты вообще ненавидят бегать просто так.

Команда в целом справлялась. Точно больше половины игроков укладывались в норматив. Понятное дело, вратари отставали, но от них много и не требовали. Добежали – уже хорошо.

Я спокойно выполнял задание. Прибегал если не первым, то вторым-третьим точно. И преодолевал больше 3 километров за 12 минут. Но не скажу, что это легкая прогулка была – врабатывался и пыхтел.

После теста Купера мы еще тренировались с мячами, хотя во время забега казалось, что никаких сил не останется. Но откуда-то силы находили и бежали.

Кто бы мог подумать, что спустя столько лет пробегу марафон в темпе теста Купера. Получается, когда выбежал каждый из 42 километров быстрее 4 минут, сделал 14 тестов Купера подряд», – сказал в интервью Спортсу’‘ экс-хавбек «Челси» и сборной России.

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