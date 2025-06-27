Тюкавин о восстановлении после травмы «крестов»: «Ориентировочно – сентябрь. Будем смотреть по самочувствию. Раньше – точно нет»

Константин Тюкавин обозначил срок своего восстановления после травмы «крестов».

В прошедшем сезоне 23-летний форвард сыграл за «Динамо » 22 матча во всех турнирах и забил 8 голов.

В марте этого года игрок получил разрыв крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом».

«Ориентировочно – сентябрь. Будем смотреть по самочувствию. Раньше – точно нет, сентябрь или позже», – ответил Тюкавин на вопрос о сроках восстановления.