Тюкавин о восстановлении после травмы «крестов»: «Ориентировочно – сентябрь. Будем смотреть по самочувствию. Раньше – точно нет»
Константин Тюкавин обозначил срок своего восстановления после травмы «крестов».
В прошедшем сезоне 23-летний форвард сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах и забил 8 голов.
В марте этого года игрок получил разрыв крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом».
«Ориентировочно – сентябрь. Будем смотреть по самочувствию. Раньше – точно нет, сентябрь или позже», – ответил Тюкавин на вопрос о сроках восстановления.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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