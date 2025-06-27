Хавбек «Динамо» Чавес порвал «кресты» на тренировке сборной Мексики перед плей-офф Кубка КОНКАКАФ. Он может пропустить от 6 до 9 месяцев

Хавбек «Динамо» Луис Чавес порвал «кресты» на тренировке сборной Мексики.

Команде предстоит сыграть с Саудовской Аравией в 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ.

В среду 29-летний игрок досрочно покинул тренировочное занятие команды из-за травмы. Обследование выявило у него разрыв передней крестообразной связки на правом колене.

«Сборная Мексики сообщает, что Луис Чавес вчера покинул тренировку из-за травмы правого колена.

Сегодня игроку сделали МРТ и выявили разрыв правой передней крестообразной связки. Мы желаем Чавесу скорейшего и успешного выздоровления», — говорится в пресс-релизе Федерации футбола Мексики.

Средний срок восстановления после таких травм составляет от 6 до 9 месяцев.

Чавес выступает за «Динамо» с 2023 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь .