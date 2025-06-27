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  • Винисиус после 3:0 с «Ред Буллом»: «Реал» привыкает к стилю Алонсо. Я в восторге от нашей игры на турнире. Голевой пас пяткой был хорош, один из лучших для меня»
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Винисиус после 3:0 с «Ред Буллом»: «Реал» привыкает к стилю Алонсо. Я в восторге от нашей игры на турнире. Голевой пас пяткой был хорош, один из лучших для меня»

Винисиус сказал, что «Реал» привыкает к схемам Хаби Алонсо.

Вингер «Реала» был признан лучшим игроком матча с «Ред Булл Зальцбург» (3:0) на чемпионате мира среди клубов. Бразилец отметился голом и ассистом. 

«Очень рад тому, что забил и сделал передачу. Я в восторге от нашей игры на турнире. Впереди самая важная его часть, которая нам больше всего нравится. Мы можем выиграть важный титул для клуба. 

Мы очень хорошо сыграли в первом тайме, во втором немного слабее, но это нормально. Нужно отдохнуть перед следующей игрой. Матч 1/8 финала очень важен, мы не можем оступиться. 

Тренер [Хаби Алонсо] говорит нам, что нужно делать, мы привыкаем к его стилю игры. Сегодня в этом плане все было хорошо. 

Что касается голевого паса пяткой, то я не видел повтор, но это был хороший ассист. Один из лучших для меня. Вальверде всегда вселяет в меня уверенность, он один из наших капитанов. Всегда приятно, когда он забивает», – сказал Винисиус

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Реала»
logoРед Булл Зальцбург
logoЛа Лига
logoчемпионат мира среди клубов
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoФедерико Вальверде
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