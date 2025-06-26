Зоран Тошич: «Руководство «Спартака» видит потенциал Станковича, вместе с ним клуб может добиться больших успехов. Очень ценю и уважаю Деяна – это человек с сильным характером»

Зоран Тошич оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

В прошлом сезоне красно-белые под руководством сербского специалиста стали четвертыми в таблице Мир РПЛ .

«Станкович провел хорошую первую часть сезона, а вторая не была такой успешной.

Но, думаю, руководство «Спартака » видит потенциал Деяна и то, что вместе с ним клуб может добиться больших успехов. Очень ценю и уважаю Станковича. Это человек с сильным характером.

Такой тренер нужен «Спартаку», – сказал бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич .