Зоран Тошич: «Руководство «Спартака» видит потенциал Станковича, вместе с ним клуб может добиться больших успехов. Очень ценю и уважаю Деяна – это человек с сильным характером»
Зоран Тошич оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
В прошлом сезоне красно-белые под руководством сербского специалиста стали четвертыми в таблице Мир РПЛ.
«Станкович провел хорошую первую часть сезона, а вторая не была такой успешной.
Но, думаю, руководство «Спартака» видит потенциал Деяна и то, что вместе с ним клуб может добиться больших успехов. Очень ценю и уважаю Станковича. Это человек с сильным характером.
Такой тренер нужен «Спартаку», – сказал бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости