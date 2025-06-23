Денис Глушаков: «Надеюсь, Карпин снимет карму с «Динамо» и станет чемпионом, как «Спартак» со мной. РПЛ развивается, сложно сказать, кто выиграет золото»

Денис Глушаков надеется, что Валерий Карпин станет чемпионом с «Динамо».

– Чтобы «Спартак» стал чемпионом, нужно, чтобы вы вернулись в клуб. А что нужно сделать Карпину с «Динамо» для трофея?

– Надеюсь, Валерий Георгиевич снимет карму с «Динамо» и станет чемпионом России, как «Спартак» со мной (улыбается).

У нас развивается чемпионат, теперь сложно говорить, кто точно выиграет золотые медали в следующем сезоне. Думаю, бороться за трофей будут «Спартак », «Зенит », «Локомотив », «Краснодар» и ЦСКА, – сказал бывший полузащитник «Спартака».