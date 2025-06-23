Денис Глушаков: «Надеюсь, Карпин снимет карму с «Динамо» и станет чемпионом, как «Спартак» со мной. РПЛ развивается, сложно сказать, кто выиграет золото»
Денис Глушаков надеется, что Валерий Карпин станет чемпионом с «Динамо».
– Чтобы «Спартак» стал чемпионом, нужно, чтобы вы вернулись в клуб. А что нужно сделать Карпину с «Динамо» для трофея?
– Надеюсь, Валерий Георгиевич снимет карму с «Динамо» и станет чемпионом России, как «Спартак» со мной (улыбается).
У нас развивается чемпионат, теперь сложно говорить, кто точно выиграет золотые медали в следующем сезоне. Думаю, бороться за трофей будут «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Что теперь будет с «Торпедо»?14406 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости