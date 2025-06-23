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  • Денис Глушаков: «Надеюсь, Карпин снимет карму с «Динамо» и станет чемпионом, как «Спартак» со мной. РПЛ развивается, сложно сказать, кто выиграет золото»
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Денис Глушаков: «Надеюсь, Карпин снимет карму с «Динамо» и станет чемпионом, как «Спартак» со мной. РПЛ развивается, сложно сказать, кто выиграет золото»

Денис Глушаков надеется, что Валерий Карпин станет чемпионом с «Динамо».

– Чтобы «Спартак» стал чемпионом, нужно, чтобы вы вернулись в клуб. А что нужно сделать Карпину с «Динамо» для трофея?

– Надеюсь, Валерий Георгиевич снимет карму с «Динамо» и станет чемпионом России, как «Спартак» со мной (улыбается).

У нас развивается чемпионат, теперь сложно говорить, кто точно выиграет золотые медали в следующем сезоне. Думаю, бороться за трофей будут «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА, – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoДенис Глушаков
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoСпартак
logoЦСКА
logoЗенит
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