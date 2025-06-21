Зобнин о Заболотном: «Говорят, что он игрок не уровня «Спартака»? У нас «выстреливали» футболисты хуже, а бывало, что приезжали звезды и ничего не показывали»
Роман Зобнин высказался о возможном переходе Антона Заболотного в «Спартак».
«Некоторые говорят, что он игрок не уровня «Спартака»? У нас, бывало, «выстреливали» хуже футболисты, а бывало, что приезжали звезды и ничего не показывали. Поэтому тут время покажет, посмотрим, сезон все расставит на места.
С Антоном мы знакомы, мы живем в одном месте практически. Хороший парень, хороший футболист, в прошлом сезоне хорошо сыграл. Очень много выиграл единоборств, достаточно рослый, хорошо играет головой, поэтому я жду его.
Будет ли это усилением? Не знаю, посмотрим, время покажет, усиление – не усиление, но если слухи ходят, интерес есть, значит, не просто так люди обратили внимание на Антона», – сказал полузащитник «Спартака».
Что теперь будет с «Торпедо»?5963 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости