Зобнин о Заболотном: «Говорят, что он игрок не уровня «Спартака»? У нас «выстреливали» футболисты хуже, а бывало, что приезжали звезды и ничего не показывали»

Роман Зобнин высказался о возможном переходе Антона Заболотного в «Спартак».

«Некоторые говорят, что он игрок не уровня «Спартака»? У нас, бывало, «выстреливали» хуже футболисты, а бывало, что приезжали звезды и ничего не показывали. Поэтому тут время покажет, посмотрим, сезон все расставит на места.

С Антоном мы знакомы, мы живем в одном месте практически. Хороший парень, хороший футболист, в прошлом сезоне хорошо сыграл. Очень много выиграл единоборств, достаточно рослый, хорошо играет головой, поэтому я жду его.

Будет ли это усилением? Не знаю, посмотрим, время покажет, усиление – не усиление, но если слухи ходят, интерес есть, значит, не просто так люди обратили внимание на Антона», – сказал полузащитник «Спартака ».