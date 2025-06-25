Де ла Фуэнте о промахе Мораты в финале Лиги наций: «Я был уверен, что он забьет и сделает Испанию чемпионом, ответственность лежит на мне. Доверил бы ему этот пенальти снова, конечно»

Луис де ла Фуэнте высказался о промахе Альваро Мораты в финале Лиги наций.

В финале Лиги наций сборная Испании уступила Португалии по пенальти (3:5, основное время – 2:2). Мората не реализовал свою попытку в серии 11-метровых.

«Я был уверен, что он забьет и сделает нас чемпионами. Я был уверен, что он один из наших специалистов [по пенальти]. Конечно, я бы доверил ему бить пенальти снова.

Он был готов. Он пошел бить с полной уверенностью, и я верил, что он принесет нам славу. Ответственность лежит на мне, потому что пятерых ответственных [за исполнение пенальти] выбирал я», – сказал главный тренер сборной Испании .