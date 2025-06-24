В Испании задержан 19-летний болельщик, угрожавший Морате и его семье в соцсетях после промаха с пенальти в финале Лиги наций. Подозреваемый пытался создать алиби, заявив о взломе аккаунта

В Испании задержан пользователь соцсетей, угрожавший Альваро Морате.

Как передает Marca, в Малаге был задержан 19-летний мужчина. Сообщения с угрозами были опубликованы в личном аккаунте подозреваемого после того, как форвард сборной Испании не реализовал пенальти в послематчевой серии в проигранном финале Лиги наций против команды Португалии. При этом угрозы касались не только Мораты, но и его семьи.

Сообщается, что спустя два дня после публикации сообщений подозреваемый обратился в полицию и заявил, что его аккаунт был взломан злоумышленниками. Однако в процессе расследования в показаниях молодого человека были обнаружены несостыковки, в связи с чем следствие пришло к выводу, что подозреваемый обратился в полицию в попытке создать себе алиби. Улики против подозреваемого обнаружились и при дальнейшем анализе содержимого его мобильного телефона.

В заявлении по поводу инцидента полиция выразила обеспокоенность ростом числа случаев злоупотребления и угроз в интернете, отметив, что благодаря анонимности поддобное поведение стало нормой, в частности, в таких сферах, как спорт.