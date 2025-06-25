Мостовой о Сперцяне: «Для прогресса надо уезжать в Европу. Эдуард не из тех, кто едет за деньгами в средний чемпионат и пропадает. Он заслужил «повышения»

Александр Мостовой порассуждал о будущем Эдуарда Сперцяна.

«Для прогресса Сперцяну точно надо уезжать в Европу, но не в любую команду. Посмотрите, сколько примеров, когда парень уехал за деньгами в средний чемпионат и пропал. Думаю, Сперцян не из тех, кто будет так поступать.

Еще много примеров, когда футболист переходит в команду, где тренер не видит его на первых ролях. Так что сейчас нужно очень тщательно выбирать. Сперцян хорошо провел последние сезоны и заслужил «повышения».

Слухов сейчас очень много, но я надеюсь, что мы увидим Сперцяна в Европе в следующем сезоне», – сказал экс-футболист сборной России.

Сперцян провел в составе «Краснодара » 143 матча, забил 44 гола и отдал 32 результативные передачи. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 20 миллионов евро.