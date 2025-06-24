Канчельскис о Сперцяне: «Он подошел бы «МЮ», возможно. Но серьезно говорить об этом рано, пока «Краснодару» не поступит предложение»

Андрей Канчельскис считает, что Эдуард Сперцян способен заиграть в «МЮ».

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара » и видит в нем потенциальную замену Бруну Фернандешу.

«Возможно, Сперцян подошел бы «Манчестер Юнайтед », но серьезно говорить об этом рано. Можно [обсуждать переход] лишь тогда, когда «Краснодару» поступит официальное предложение.

Сейчас нет смысла рассуждать, так как нет какой‑то конкретики. Да, мы можем предполагать, но зачем, ведь потом скажут, что я там сглазил или еще что‑либо», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной России.