Канчельскис о Сперцяне: «Он подошел бы «МЮ», возможно. Но серьезно говорить об этом рано, пока «Краснодару» не поступит предложение»
Андрей Канчельскис считает, что Эдуард Сперцян способен заиграть в «МЮ».
Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара» и видит в нем потенциальную замену Бруну Фернандешу.
«Возможно, Сперцян подошел бы «Манчестер Юнайтед», но серьезно говорить об этом рано. Можно [обсуждать переход] лишь тогда, когда «Краснодару» поступит официальное предложение.
Сейчас нет смысла рассуждать, так как нет какой‑то конкретики. Да, мы можем предполагать, но зачем, ведь потом скажут, что я там сглазил или еще что‑либо», – сказал бывший игрок «МЮ» и сборной России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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