«Аякс» вернулся к кандидатуре Сперцяна. Клуб может попытаться подписать хавбека «Краснодара» летом («Спорт-Экспресс»)

Эдуард Сперцян снова интересен «Аяксу».

Как стало известно «Спорт-Экспрессу », нидерландский клуб вернулся к кандидатуре полузащитника «Краснодара ».

«Аякс » может попытаться подписать 25-летнего футболиста сборной Армении в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян забил 11 голов и отдал 6 ассистов в 28 играх. Его подробная статистика – здесь .