«Аякс» вернулся к кандидатуре Сперцяна. Клуб может попытаться подписать хавбека «Краснодара» летом («Спорт-Экспресс»)
Эдуард Сперцян снова интересен «Аяксу».
Как стало известно «Спорт-Экспрессу», нидерландский клуб вернулся к кандидатуре полузащитника «Краснодара».
«Аякс» может попытаться подписать 25-летнего футболиста сборной Армении в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян забил 11 голов и отдал 6 ассистов в 28 играх. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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