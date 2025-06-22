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  • Мостовой о Сперцяне: «Переходом в «Аякс» может доказать, что футбол у него на 1-м месте. Многие выбирают карманы: в России зарплаты хорошие, что туда ехать, если здесь отлично кормят?»
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Мостовой о Сперцяне: «Переходом в «Аякс» может доказать, что футбол у него на 1-м месте. Многие выбирают карманы: в России зарплаты хорошие, что туда ехать, если здесь отлично кормят?»

Александр Мостовой хотел бы видеть Эдуарда Сперцяна в «Аяксе».

«Конечно, своим переходом Сперцян может доказать, что футбол у него [стоит] на первом месте. Но многие же этим примером не пользуются. Главное для них – деньги. Сейчас футболисты переходят туда, где больше платят.

У Сперцяна хороший возраст для отъезда в Европу, но и позже можно, хоть в 29. Если ты играешь на высоком уровне, интерес будет и в 23, и в 27. Но, так как футбол стал большой коммерцией, многие выбирают карманы, а не спортивный интерес.

У нас игроки многие так и мыслят, потому что в России зарплаты хорошие: что туда ехать, если здесь отлично кормят?

С точки зрения футбола переход в «Аякс» – шаг вперед! Они постоянно играют в Лиге чемпионов.

Но вдруг Сперцян придет в новый клуб, а его в запас посадят, потому что на место в составе претендуют еще десять человек? Если будет предложение, то надо рассматривать, думать», – отметил экс-хавбек «Сельты».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoАлександр Мостовой
logoАякс
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Нидерланды
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