Шапи о титуле «Краснодара» в РПЛ: «Галицкому надо просто ставить прижизненный памятник! Проснулся в 8 утра, чтобы посмотреть матч с «Динамо», очень переживал»

Магомед-Шапи Сулейманов высказался о чемпионстве «Краснодара».

Клуб впервые в истории стал чемпионом России, опередив «Зенит» на 1 очко в таблице Мир РПЛ .

«Очень хотел, что мой родной клуб выиграл этот трофей, сильно за него болел. Проснулся в восемь утра, чтобы посмотреть трансляцию матча с «Динамо». Думал, что дома «Краснодар» выиграет и не упустит такой шанс на золото, но все равно очень переживал.

За президента, за главного тренера, с которым я работал в разных возрастах от детского до взрослого, за ребят, с которыми я занимался в академии, за болельщиков, за город. Сколько людей хочется поздравить - всех не перечислить, включая, например, школьных учителей при нашей академии. Они все это заслужили, а Сергей Николаевич [Галицкий ] – больше всех! И, несмотря на разницу во времени, старался смотреть максимум возможных игр, если они только не начинались совсем рано.

Зимой волновался, что «Краснодар» совсем не усилился, думал, что из-за этого будет тяжелее – игроков у «Зенита » больше. Волновался и по поводу травм – того же Джона Кордобу , если бы он сломался, заменить было бы тяжело. Хотя Федя Смолов тоже, считаю, хорошо справлялся, но он все же в этом сезоне играл чуть глубже, не на острие. Но команда выдержала. Знаю Сергея Николаевича, Мурада Олеговича [Мусаева], то, как они живут футболом. И очень счастлив за них.

Галицкому надо просто ставить прижизненный памятник! Желаю ему всего самого доброго, что может быть на этом свете. И в первую очередь – здоровья и долгих лет. Клуб выиграл чемпионство – и чтобы это произошло еще много раз. Чтобы «Краснодар» выигрывал каждый год.

И чтобы сбылась его мечта и 11 воспитанников академии могли выходить в стартовом составе первой команды! Не просто один раз появиться, а именно регулярно играть. А то, что ребята из академии сыграли ключевые роли в этом чемпионстве, добавляет радости», – сказал игрок «Канзас-Сити».

Шапи положил красоту в МЛС – в фирменном стиле