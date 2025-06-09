  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Осинькин обсудит назначение в «Пари НН» с губернатором Нижегородской области. Личка – основной кандидат клуба на замену Гончаренко, чех уже встретился с Никитиным (Sport24)
30

Осинькин обсудит назначение в «Пари НН» с губернатором Нижегородской области. Личка – основной кандидат клуба на замену Гончаренко, чех уже встретился с Никитиным (Sport24)

Игорь Осинькин может возглавить «Пари НН».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб принял решение уволить Виктора Гончаренко.

По данным Sport24, на этой неделе бывший главный тренер «Крыльев Советов» планирует встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по поводу возможного назначения в «Пари НН».

Если сторонам удастся договориться, вслед за Осинькиным в «Пари НН» могут перейти игроки, которые уже покинули или могут покинуть «Крылья Советов», в частности, Иван Ломаев, Роман Ежов и Максим Витюгов.

Основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН» остается бывший тренер «Динамо» Марцел Личка – сообщается, что чешский специалист уже провел встречу с губернатором Никитиным.

По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» вылетел из Мир РПЛ, уступив «Сочи» в стыковых матчах, но может остаться в лиге вместо «Химок» по решению исполкома РФС.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14294 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoПари НН
logoИгорь Осинькин
logoРоман Ежов
logoМаксим Витюгов
Глеб Никитин
logoКрылья Советов
logoИван Ломаев
logoпремьер-лига Россия
logoМарцел Личка
возможные трансферы
Политика
logoВиктор Гончаренко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Товарищеские матчи. Швеция против Алжира, Англия принимает Сенегал, Украина играет с Новой Зеландией, США – со Швейцарией
811 минут назадLive
Гладышев стал автором 4-го покера в истории сборной России. Ранее это удавалось Саленко и Дзюбе
714 минут назад
Нассер Аль-Хелайфи: «Благодарю Мбаппе, Месси, Неймара, Ибрагимовича, это был важный период для «ПСЖ». Желаю Килиану всего наилучшего – но не когда он играет против нас»
1024 минуты назад
🔥 Товарищеский матч. Россия громит Беларусь – 4:1, онлайн-трансляция. Гладышев сделал покер, Пигас отыграл один гол
26724 минуты назадLive
Гладышев сделал покер к 52-й минуте матча с Беларусью
5226 минут назад
Гладышев забил трижды за 12 минут – это рекорд сборной России
227 минут назад
«Ман Сити» купил Шерки у «Лиона» за 36,5+6 млн евро. Контракт – до 2030 года
4734 минуты назадФото
«Наполи» близок к трансферу Мусы за 25 млн евро. Клуб достиг предварительной договоренности с «Миланом»
3444 минуты назад
Гладышев стал автором 11-го хет-трика в истории сборной России. Лишь у Дзюбы их больше одного
145 минут назад
Гладышев и Глушенков сделали хет-трики за сборную России в 2025 году. До этого последним 3+ гола забивал Дзюба в 2019-м
256 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Нидерланды – Мальта. Депай, Симонс, Гакпо и Клюйверт играют
111 минут назад
Игрокам и тренерам сборной Узбекистана подарили автомобили BYD по распоряжению президента страны Мирзиеева. Машины выкатили к полю после разгрома Катара
112 минут назадВидео
Гладышев забил 1-й, 2-й, 3-й и 4-й голы за сборную России – во 2-м матче
10сегодня, 17:36
Форвард Узбекистана Сергеев забил через 15 секунд после выхода на поле – Катару в отборе на ЧМ-2026. Это было его первое касание мяча
3сегодня, 16:45Видео
Олусегун о Мостовом: «Не знаю, кто это и почему он так критикует Мусаева. Ему нужно быть поспокойнее и терпеливее. Стать чемпионом в России – это не так просто»
15сегодня, 16:29
Шомуродов забил Катару после заброса со своей половины. У Эльдора 5+5 за сборную Узбекистана в отборе на ЧМ-2026
3сегодня, 16:27Видео
Туре войдет в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год
4сегодня, 15:55
Мостовой о Комличенко: «29 лет – это футбольный возраст, суперский вообще. Я думал, ему где-то 32. В Европе 35-летних покупают, в 40 еще рекорды бьют»
9сегодня, 15:20
Сенников о Комличенко в «Локо»: «Подходит к варианту игры времен Дзюбы. Продавить, остановить, хорошо играет в штрафной и в подыгрыше, в техническом плане в меньшей степени»
сегодня, 15:00
«Спартаку» интересен Унаи из «Марселя». Хавбек дошел до полуфинала ЧМ-2022 с Марокко (Metaratings)
14сегодня, 14:53