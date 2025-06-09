Осинькин обсудит назначение в «Пари НН» с губернатором Нижегородской области. Личка – основной кандидат клуба на замену Гончаренко, чех уже встретился с Никитиным (Sport24)
Ранее сообщалось, что нижегородский клуб принял решение уволить Виктора Гончаренко.
По данным Sport24, на этой неделе бывший главный тренер «Крыльев Советов» планирует встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по поводу возможного назначения в «Пари НН».
Если сторонам удастся договориться, вслед за Осинькиным в «Пари НН» могут перейти игроки, которые уже покинули или могут покинуть «Крылья Советов», в частности, Иван Ломаев, Роман Ежов и Максим Витюгов.
Основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН» остается бывший тренер «Динамо» Марцел Личка – сообщается, что чешский специалист уже провел встречу с губернатором Никитиным.
По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» вылетел из Мир РПЛ, уступив «Сочи» в стыковых матчах, но может остаться в лиге вместо «Химок» по решению исполкома РФС.