Осинькин обсудит назначение в «Пари НН» с губернатором Нижегородской области. Личка – основной кандидат клуба на замену Гончаренко, чех уже встретился с Никитиным (Sport24)

Игорь Осинькин может возглавить «Пари НН».

Ранее сообщалось , что нижегородский клуб принял решение уволить Виктора Гончаренко.

По данным Sport24, на этой неделе бывший главный тренер «Крыльев Советов » планирует встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным по поводу возможного назначения в «Пари НН».

Если сторонам удастся договориться, вслед за Осинькиным в «Пари НН» могут перейти игроки, которые уже покинули или могут покинуть «Крылья Советов», в частности, Иван Ломаев , Роман Ежов и Максим Витюгов.

Основным кандидатом на пост главного тренера «Пари НН » остается бывший тренер «Динамо» Марцел Личка – сообщается, что чешский специалист уже провел встречу с губернатором Никитиным.

По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» вылетел из Мир РПЛ, уступив «Сочи» в стыковых матчах, но может остаться в лиге вместо «Химок» по решению исполкома РФС.