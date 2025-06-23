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  • Мареска про 37 °С в Филадельфии: «Невозможно тренироваться, занятие было очень коротким. Всегда стараюсь избегать оправданий, но работать при такой температуре сложно»
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Мареска про 37 °С в Филадельфии: «Невозможно тренироваться, занятие было очень коротким. Всегда стараюсь избегать оправданий, но работать при такой температуре сложно»

Энцо Мареска пожаловался на жару в США.

«Челси» в понедельник установил на тренировочной базе в Филадельфии огромные промышленные вентиляторы и использовал охлаждающие спреи, чтобы смягчить воздействие температуры, которая, как ожидается, достигнет пика в 37 градусов Цельсия перед матчем c «Эсперанс» (25 июня) на клубном чемпионате мира.

«Практически невозможно проводить тренировки или полноценные занятия из-за такой погоды. Мы стараемся сохранить энергию для игры. Сегодняшняя утренняя тренировка была очень-очень-очень короткой, и она была посвящена только плану на завтрашний матч, и все, ничего больше. Потому что, как видите, в таких условиях, при такой температуре работать непросто, но мы постараемся сделать все возможное.

Я всегда стараюсь избегать оправданий, но хочу быть честным: это не оправдания, это реальность. Оправдание – это когда не жарко, а мы говорим, что жарко. Вот это оправдание. Но если жарко – значит, жарко. И работать при такой температуре сложно.

Но мы здесь, мы стараемся сделать все возможное и будем пытаться снова победить. Это все, что мы можем сказать и сделать», – отметил главный тренер «Челси».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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