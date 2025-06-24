«Хотелось, чтобы в год столетия «Зенита» выиграл именно «Краснодар». Чемпионства петербуржцев уже приелись». Вингер «Акрона» Пестряков про Мир РПЛ
– Первое место занял «Краснодар», впервые за шесть сезонов в РПЛ сменился чемпион, что думаешь об этом?
– Это здорово! Хорошо, что повышается конкуренция в лиге и есть сменяемость чемпионов. «Краснодар» – это большой пример. Можно привести в пример и Галицкого. Этот человек – настоящий фанат футбола. Посмотрите, как он отдается своему делу и каким путем он довел свою команду до чемпионства. Это дорого стоит.
– Кого поддерживал в чемпионской гонке? Были предпочтения?
– Я хотел, чтобы «Краснодар» выиграл. Чемпионства «Зенита» уже приелись. Даже хотелось, чтобы в год их столетия выиграл именно «Краснодар». Все-таки это молодая команда, которой где-то не особо везло, где-то чуть-чуть не хватало. Поэтому свои предпочтения отдавал именно им, – сказал вингер «Акрона».