«Хотелось, чтобы в год столетия «Зенита» выиграл именно «Краснодар». Чемпионства петербуржцев уже приелись». Вингер «Акрона» Пестряков про Мир РПЛ

Дмитрий Пестряков поддерживал «Краснодар» в борьбе за титул.

– Первое место занял «Краснодар», впервые за шесть сезонов в РПЛ сменился чемпион, что думаешь об этом?

– Это здорово! Хорошо, что повышается конкуренция в лиге и есть сменяемость чемпионов. «Краснодар» – это большой пример. Можно привести в пример и Галицкого. Этот человек – настоящий фанат футбола. Посмотрите, как он отдается своему делу и каким путем он довел свою команду до чемпионства. Это дорого стоит.

– Кого поддерживал в чемпионской гонке? Были предпочтения?

– Я хотел, чтобы «Краснодар » выиграл. Чемпионства «Зенита » уже приелись. Даже хотелось, чтобы в год их столетия выиграл именно «Краснодар». Все-таки это молодая команда, которой где-то не особо везло, где-то чуть-чуть не хватало. Поэтому свои предпочтения отдавал именно им, – сказал вингер «Акрона ».