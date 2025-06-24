Черчесов об РПЛ: «Зениту» шесть лет никто ничего не дарил, они сами добивались. Конкуренция растет, команды усиливаются»

Станислав Черчесов оценил уровень конкуренции в Мир РПЛ.

В минувшем сезоне чемпионом России стал «Краснодар». Ранее в течение 6 лет подряд РПЛ выигрывал «Зенит».

«Во-первых, «Зенит » нужно немного оставить в покое, потому что мы видим, какая конкурентная среда. Поэтому никто и ничего не будет дарить, как и не дарил «Зениту» шесть лет, они сами добивались. Пожелаю Сергею Богдановичу [Семаку ], чтобы в этом сезоне команда была более целеустремленной. Конкуренция растет, команды усиливаются. Другое дело, что на примере некоторых клубов видно, что иногда новые хорошие футболисты не усиливают команду.

Давайте дождемся [начала сезона], главное, чтобы мы говорили про футбол, потому что было много моментов, связанных с клубами, с лицензиями, с судейскими ошибками. Если брать в пропорции, то было обсуждение 75 процентов других моментов, 25 оставалось футболу. Хотелось бы, чтобы было наоборот», – сказал бывший главный тренер сборной России.