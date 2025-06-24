«Арсенал», «Челси» и «Бавария» связывались с «ПСЖ» насчет трансфера Барколя. Вингер не хочет уходить
Три европейских топ-клуба интересовались вингером «ПСЖ» Брэдли Барколя.
По данным L’Equipe, «Арсенал», «Челси» и «Бавария» «делали заманчивые предложения» о переходе 22-летнего француза.
Однако сам Барколя не желает уходить из парижского клуба. Также его ухода не хочет тренер Луис Энрике.
В 34 матчах завершившегося сезона Лиги 1 Барколя забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистику можно изучить здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: L’Equipe
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