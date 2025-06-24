«Не могу представить себе площадку НБА с дырами. Мы играем на стадионах, где мяч похож на кролика. ФИФА должна это учесть». Энрике о полях на КЧМ в США
Луис Энрике выразил недовольство из-за состояния полей на КЧМ в США.
«ПСЖ» переиграл «Сиэтл Саундерс» (2:0) в матче третьего тура клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Сиэтле.
«Для меня имеет значение состояние поля. И я говорю об этом, несмотря на победу. Это не сравнить с европейскими стадионами. Все нормально, но мяч скачет, как кролик.
Поскольку раньше это было искусственное поле, а теперь натуральное, его приходится поливать вручную. Они сделали это в перерыве, и оно высохло через 10 минут.
Это очевидная проблема. Это не оправдание. ФИФА должна это учесть.
Речь ведь не только о стадионах, но и тренировочных полях. На лучших мировых турнирах... Я не могу представить себе площадку НБА с дырами.
Мы играем на стадионах, где мяч больше похож на кролика», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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