«Не могу представить себе площадку НБА с дырами. Мы играем на стадионах, где мяч похож на кролика. ФИФА должна это учесть». Энрике о полях на КЧМ в США

Луис Энрике выразил недовольство из-за состояния полей на КЧМ в США.

«ПСЖ » переиграл «Сиэтл Саундерс» (2:0) в матче третьего тура клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Сиэтле.

«Для меня имеет значение состояние поля. И я говорю об этом, несмотря на победу. Это не сравнить с европейскими стадионами. Все нормально, но мяч скачет, как кролик.

Поскольку раньше это было искусственное поле, а теперь натуральное, его приходится поливать вручную. Они сделали это в перерыве, и оно высохло через 10 минут.

Это очевидная проблема. Это не оправдание. ФИФА должна это учесть.

Речь ведь не только о стадионах, но и тренировочных полях. На лучших мировых турнирах... Я не могу представить себе площадку НБА с дырами.

Мы играем на стадионах, где мяч больше похож на кролика», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике .