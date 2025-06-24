«Звездами делают медиа, это же обычные люди. Кейн не сильнее и не быстрее меня, лучше по навыкам, но это просто человек». Защитник «Окленда» Бокселл об отношении к топ-футболистам

Защитник «Окленд Сити» Никко Бокселл не впечатлился звездами на клубном ЧМ.

Клуб из Новой Зеландии провел два матча на клубном чемпионате мира: против «Баварии» (0:10) и «Бенфики» (0:6).

– Каково играть против стольких звезд?

– В нашем чемпионате звезд нет, но у меня такое мнение: звездами делают медиа. Не особо это понимаю. Это же обычные люди. Например, Харри Кейн не сильнее и не быстрее меня. Да, лучше по навыкам и скорости принятия решений, но это просто человек.

Я и раньше играл против хороших футболистов – например, в сборной (у Бокселла 6 матчей за Новую Зеландию – Спортс’’). Думаю, в этом плане опыт помогает. Чувствую особую ответственность и стараюсь донести до более молодых игроков, что это просто еще один футболист.

– Кто из «Баварии» и «Бенфики» впечатлил сильнее всего?

– Ди Мария. Очень хладнокровный. Невероятное видение поля: ты вроде понимаешь задумку, но каким-то образом ему удается ее еще и реализовать.

«Бавария » впечатлила не индивидуальностями, а командой. Совместной работой, эффективностью, скоростью мышления и качеством решений. Скорость – самое заметное отличие, – сказал Бокселл в интервью Спортсу’‘ .

Интервью защитника «Окленда» – он рассказал нам все после 0:16 от «Баварии» и «Бенфики»