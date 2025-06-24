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  • Бокселл из «Окленда»: «Нам платят 150 новозеландских долларов в неделю. У кого-то обычная работа – я продаю недвижимость. В команде 2-3 человека играли на профессиональном уровне»
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Бокселл из «Окленда»: «Нам платят 150 новозеландских долларов в неделю. У кого-то обычная работа – я продаю недвижимость. В команде 2-3 человека играли на профессиональном уровне»

Никко Бокселл рассказал, сколько платят футболистам «Окленд Сити».

Клуб из Новой Зеландии проиграл «Баварии» (0:10) и «Бенфике» (0:6) с общим счетом 0:16 на клубном чемпионате мира.

– Как выглядит обычный график «Окленд Сити»? Вы тренируетесь после работы?

– Нам платят 150 новозеландских долларов в неделю (почти 78 евро или около 7 тысяч рублей по текущему курсу – Спортс’’) на покрытие расходов.

В команде есть парни, которые работают тренерами, у кого-то – обычная работа. Например, я продаю коммерческую недвижимость.

Большинство работают с 8 до 16 или с 8 до 17, а потом – на тренировку.

Их количество зависит от расписания, потому что иногда мы играем по вечерам и в среду, и в субботу. Обычно занимаемся 3-4 раза в неделю.

Думаю, большинство парней делают все это чисто из любви к футболу. В команде мало тех, кто играл на профессиональном уровне – 2-3 человека.

Парни помладше, конечно, мечтают стать профессионалами, но нас всех объединяет любовь к игре.

Это прекрасный коллектив, отличные люди. Из-за этого нам во многом проще, – сказал в интервью Спортсу’’ защитник «Окленд Сити» Никко Бокселл.

Интервью защитника «Окленда» – он рассказал нам все после 0:16 от «Баварии» и «Бенфики»

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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