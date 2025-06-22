«Месси мог бы выбрать АПЛ – самую просматриваемую лигу мира. «Сити» претендовал на него, «Челси» тоже. Он ушел в «ПСЖ» – скукота». Экс-игрок «Челси» Канди о Лео после «Барсы»
Джейсон Канди сожалеет, что Лионель Месси не перешел в АПЛ после «Барселоны».
«Когда он перешел в «ПСЖ», я был раздосадован этим решением. Это такая скукота.
«Сити» претендовал на него. «Челси» тоже, я думаю. Другие команды.
Представьте, если бы он пришел в Премьер-лигу. Представьте, что это было бы. Он ушел в «ПСЖ». Вот что я имею в виду, говоря о скуке.
Я думаю, если бы вы спросили его, мог ли он принять другое решение, оглядываясь назад, он бы выбрал другое место.
Было бы правильно, чтобы тогда он перешел в самую просматриваемую лигу в мире. Он ушел в «ПСЖ» – скукота», – заявил экс-игрок «Челси».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
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