«Месси мог бы выбрать АПЛ – самую просматриваемую лигу мира. «Сити» претендовал на него, «Челси» тоже. Он ушел в «ПСЖ» – скукота». Экс-игрок «Челси» Канди о Лео после «Барсы»

Джейсон Канди сожалеет, что Лионель Месси не перешел в АПЛ после «Барселоны».

«Когда он перешел в «ПСЖ», я был раздосадован этим решением. Это такая скукота.

«Сити » претендовал на него. «Челси » тоже, я думаю. Другие команды.

Представьте, если бы он пришел в Премьер-лигу. Представьте, что это было бы. Он ушел в «ПСЖ». Вот что я имею в виду, говоря о скуке.

Я думаю, если бы вы спросили его, мог ли он принять другое решение, оглядываясь назад, он бы выбрал другое место.

Было бы правильно, чтобы тогда он перешел в самую просматриваемую лигу в мире. Он ушел в «ПСЖ » – скукота», – заявил экс-игрок «Челси».

«Если бы Месси перешел в «Арсенал», они бы выиграли АПЛ. Он не классическая «девятка», но справился бы с ролью». Ведущий Гольдштейн о Лионеле