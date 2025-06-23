«Зенит» создал 261 голевой момент в РПЛ-2024/25 – больше всех. У «Краснодара» лучшая реализация, у «Факела» – худшая
Никто в Мир РПЛ не создал больше голевых моментов, чем «Зенит».
Петербуржцы в завершившемся чемпионате страны имели 261 возможность отличиться и сумели реализовать 22% из них.
«Динамо» создало 217 моментов (использованы 28%), «Спартак» – 207 (27%), «Краснодар» – 200 (30%), «Ростов» – 187 (22%), ЦСКА – 184 (26%), «Локомотив» – 182 (28%), «Оренбург» – 159 (18%).
Меньше всего моментов было у «Пари НН» – 106 (25%). Худшая реализация – у «Факела» (13% при 110 шансах).
Что теперь будет с «Торпедо»?14541 голос
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Рустат»
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