«Зенит» создал 261 голевой момент в РПЛ-2024/25 – больше всех. У «Краснодара» лучшая реализация, у «Факела» – худшая

Никто в Мир РПЛ не создал больше голевых моментов, чем «Зенит».

Петербуржцы в завершившемся чемпионате страны имели 261 возможность отличиться и сумели реализовать 22% из них.

«Динамо » создало 217 моментов (использованы 28%), «Спартак » – 207 (27%), «Краснодар » – 200 (30%), «Ростов » – 187 (22%), ЦСКА – 184 (26%), «Локомотив» – 182 (28%), «Оренбург» – 159 (18%).

Меньше всего моментов было у «Пари НН» – 106 (25%). Худшая реализация – у «Факела» (13% при 110 шансах).