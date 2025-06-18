«Арсенал» контактировал с Родриго. «Реал» хочет 90 млн евро за вингера

«Арсенал» заинтересован в подписании Родриго.

Лондонский клуб проявляет предметный интерес к вингеру «Реала » и провел предварительные переговоры с представителями игрока в мае, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Мадридцы хотят получить 90 миллионов евро за трансфер игрока.

В минувшем сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отличившись 6 голами и 5 ассистами. Статистику 24-летнего бразильца можно найти здесь .