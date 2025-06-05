Родриго – главная цель «Арсенала» на позицию вингера, клуб сделает «Реалу» серьезное предложение, если игрок будет доступен
В «Арсенале» считают, что 24-летний футболист сборной Бразилии – именно тот игрок, кто может сыграть решающую роль в завоевании значимых трофеев.
Несколько человек из клуба АПЛ, включая футболистов, общались с вингером «Реала» по поводу «Арсенала» и жизни в Лондоне.
«Арсенал» сделает серьезное финансовое предложение, если Родриго будет доступен на трансферном рынке, сообщает испанский журналист Хавьер Родригес Паскуаль, специализирующийся на «Реале» и работавший в Relevo.
Родриго встретится с новым главным тренером «Мадрида» Хаби Алонсо, чтобы обсудить свое будущее в клубе. Он подчеркнет желание играть на левом фланге, так как бразилец чувствует, что именно там он может проявить себя лучше всего и максимально раскрыть свой потенциал.
«Реал» не хочет продавать Родриго, если только сам игрок не попросит. «Арсенал» же готов побороться с любым клубом за услуги Родриго, если он станет доступен, и осуществить трансфер в духе Месута Озила.
Родриго забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 30 матчах Ла Лиги-2024/25. Его подробная статистика – здесь.