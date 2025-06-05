«Арсенал» сделал Родриго своей главной трансферной целью на позицию вингера.

В «Арсенале » считают, что 24-летний футболист сборной Бразилии – именно тот игрок, кто может сыграть решающую роль в завоевании значимых трофеев.

Несколько человек из клуба АПЛ , включая футболистов, общались с вингером «Реала » по поводу «Арсенала» и жизни в Лондоне.

«Арсенал» сделает серьезное финансовое предложение, если Родриго будет доступен на трансферном рынке, сообщает испанский журналист Хавьер Родригес Паскуаль, специализирующийся на «Реале» и работавший в Relevo.

Родриго встретится с новым главным тренером «Мадрида» Хаби Алонсо, чтобы обсудить свое будущее в клубе. Он подчеркнет желание играть на левом фланге, так как бразилец чувствует, что именно там он может проявить себя лучше всего и максимально раскрыть свой потенциал.

«Реал» не хочет продавать Родриго, если только сам игрок не попросит. «Арсенал» же готов побороться с любым клубом за услуги Родриго, если он станет доступен, и осуществить трансфер в духе Месута Озила.

Родриго забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 30 матчах Ла Лиги-2024/25. Его подробная статистика – здесь .