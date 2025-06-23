  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пэлас» подтвердил продажу Текстором 43% акций за 190 млн фунтов владельцу «Нью-Йорк Джетс» Джонсону
0

«Пэлас» подтвердил продажу Текстором 43% акций за 190 млн фунтов владельцу «Нью-Йорк Джетс» Джонсону

«Кристал Пэлас» объявил о заключении сделки по выходу Джона Текстора из клуба.

Ранее сообщалось, что совладелец клуба Текстор подписал соглашение о продаже своей доли в 43% владельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсону. Сделка оценивается в 190 миллионов фунтов.

«Кристал Пэлас» может подтвердить, что Роберт Вуд Джонсон, «Вуди», американский бизнесмен и совладелец «Нью-Йорк Джетс», подписал контракт на покупку доли Eagle Football в клубе.

Завершение сделки ожидает одобрения Премьер-лиги и Женской Суперлиги, но мы не предвидим никаких проблем и с нетерпением ждем возможности приветствовать Вуди в качестве партнера и директора клуба.

Мы хотели бы официально поблагодарить Джона Текстора за его вклад за последние четыре года и пожелать ему всяческих успехов в будущем», – говорится в заявлении «Кристал Пэлас».

Напомним, что Текстор был вынужден продать свои акции, поскольку также является основным акционером «Лиона», который, как и «Кристал Пэлас», тоже квалифицировался в Лигу Европы.

Что теперь будет с «Торпедо»?14236 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Кристал Пэлас»
Вуди Джонсон
бизнес и маркетинг
logoпремьер-лига Англия
Джон Текстор
logoКристал Пэлас
logoНФЛ
logoНью-Йорк Джетс
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Текстор за 190 млн фунтов продаст 43% акций «Пэлас» владельцу «Нью-Йорк Джетс» Джонсону
3сегодня, 07:55
Главные новости
Депутат Свищев о статье про Челестини: «Его хотят проверить на слабо – все понимают, что ЦСКА не имеет отношения к армии. Он на танке, что ли, тренировать будет?»
115 минут назад
Канчельскис об Аршавине: «Он не самый талантливый, не реализовал потенциал полностью. В РФ было много талантов – Шалимов, Мостовой, Аленичев, Радимов, Карпин, Жирков, Акинфеев»
1615 минут назад
Дмитрий Чернышенко: «Чтобы мы вернулись, должно измениться отношение к России. Спорт должен перестать использоваться как инструмент политического воздействия»
1528 минут назад
На трансфер Заболотного в «Спартак» не влияет возможный переход Сергеева. Форвард «Химок» также интересен «Краснодару» и клубу из Турции (Metaratings)
928 минут назад
Карпин об РПЛ: «Почему-то идет крен, что какой-то иностранный тренер лучше российского. Я за хороших специалистов, неважно откуда»
2448 минут назад
Сын Черчесова станет спортивным директором «Крыльев» (Иван Карпов)
5350 минут назад
Генсек РФС об РПЛ в формате МЛС: «Клубы инвестировали бы в инфраструктуру, академии, а не в покупку легионеров. Но европейская система более справедлива со спортивной точки зрения»
458 минут назад
«Краснодар» за 6,5 млн евро купит Дугласа у «Нанта». Клубы достигли принципиального соглашения (L’Équipe)
12сегодня, 13:45
Губернатор Московской области: «Химки» никуда не исчезли. Появится инвестор, а инфраструктура есть – все будет хорошо. Не драматизируйте»
36сегодня, 13:33
Челестини – игрокам ЦСКА: «Мы хотим одного и того же – отпраздновать новый титул. Ваши ошибки – мои ошибки, я прошу лишь отдаваться на поле полностью»
22сегодня, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Динамо» Лепский о детстве на Камчатке: «Горы, много снега, медведи ходят, очень красиво. В сильные морозы не играли в мини-футбол, а к минус 15-18 привыкнуть можно»
3 минуты назад
«Фернандеса в «Торпедо» брать нельзя, он играть вообще не умеет. В ЦСКА за него отрабатывали Березуцкие с Игнашевичем – повезло, забивал башкой своей дурацкой». Пономарев о Марио
13 минуты назад
Агент Захаряна: «Никакие травмы Арсена уже не мучают. Он готовится к новому сезону»
19 минут назад
Беллингем об Алонсо: «Хаби блестящий тренер, его заслуги в «Байере» впечатляют. Он добился всего как игрок и может поделиться мудростью со мной, Вальверде, Тчуамени»
439 минут назад
Мостовой о Денисове: «Уехать в Европу будет непросто из-за позиции, у них своих защитников хватает. Агент выполняет свою работу – как можно больше говорит»
5сегодня, 13:33
Асхабадзе за расширение РПЛ до 18 команд: «В ФНЛ у многих инфраструктура соответствует уровню Премьер-лиги. Но большие клубы будут против»
5сегодня, 13:20
«Крылья» близки к трансферам Марадишвили из «Локо» и Филина из «Химок» («СЭ»)
2сегодня, 12:51
«Крылья» подписали Божина на зарплату 1,7 млн рублей в месяц и продлили контракты с Витюговым и Рахмановичем
19сегодня, 12:49
Керкез пройдет медосмотр в «Ливерпуле» сегодня и завтра
3сегодня, 12:14
16 очков Ди Марии – лучший результат 2-го тура фэнтези КЧМ. Баррейро и Гюндоган набрали по 14
1сегодня, 12:01Фэнтези