«Пэлас» подтвердил продажу Текстором 43% акций за 190 млн фунтов владельцу «Нью-Йорк Джетс» Джонсону
Ранее сообщалось, что совладелец клуба Текстор подписал соглашение о продаже своей доли в 43% владельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсону. Сделка оценивается в 190 миллионов фунтов.
«Кристал Пэлас» может подтвердить, что Роберт Вуд Джонсон, «Вуди», американский бизнесмен и совладелец «Нью-Йорк Джетс», подписал контракт на покупку доли Eagle Football в клубе.
Завершение сделки ожидает одобрения Премьер-лиги и Женской Суперлиги, но мы не предвидим никаких проблем и с нетерпением ждем возможности приветствовать Вуди в качестве партнера и директора клуба.
Мы хотели бы официально поблагодарить Джона Текстора за его вклад за последние четыре года и пожелать ему всяческих успехов в будущем», – говорится в заявлении «Кристал Пэлас».
Напомним, что Текстор был вынужден продать свои акции, поскольку также является основным акционером «Лиона», который, как и «Кристал Пэлас», тоже квалифицировался в Лигу Европы.