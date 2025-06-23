«Пэлас» подтвердил продажу Текстором 43% акций за 190 млн фунтов владельцу «Нью-Йорк Джетс» Джонсону

«Кристал Пэлас» объявил о заключении сделки по выходу Джона Текстора из клуба.

Ранее сообщалось , что совладелец клуба Текстор подписал соглашение о продаже своей доли в 43% владельцу «Нью-Йорк Джетс » Вуди Джонсону. Сделка оценивается в 190 миллионов фунтов.

«Кристал Пэлас» может подтвердить, что Роберт Вуд Джонсон, «Вуди», американский бизнесмен и совладелец «Нью-Йорк Джетс», подписал контракт на покупку доли Eagle Football в клубе.

Завершение сделки ожидает одобрения Премьер-лиги и Женской Суперлиги, но мы не предвидим никаких проблем и с нетерпением ждем возможности приветствовать Вуди в качестве партнера и директора клуба.

Мы хотели бы официально поблагодарить Джона Текстора за его вклад за последние четыре года и пожелать ему всяческих успехов в будущем», – говорится в заявлении «Кристал Пэлас ».

Напомним, что Текстор был вынужден продать свои акции, поскольку также является основным акционером «Лиона», который, как и «Кристал Пэлас», тоже квалифицировался в Лигу Европы .