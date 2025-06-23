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Карпин об отъезде игроков в Европу: «Это бабушка надвое сказала. Надо уезжать, если есть возможность расти, но у кого-то мотивации или интереса на это не хватает»

Валерий Карпин порассуждал об уровне сборной России.

– Про сборную России некоторые говорят, что нет духа победителя. Как считаете, этот фактор может быть? И какие факторы есть еще?

– Я как раз не вижу фактора, что нет духа победителя. Наоборот, дух победителя есть. Не в этом проблема.

– А в чем?

– Много факторов. То же мастерство. Надо признавать, что есть команды, которые сильнее нас по мастерству. Но это надо компенсировать другими вещами.

Да, есть команды сильнее. Но они проигрывают командам, которые на бумаге, если говорить про мастерство, слабее. Потому что команды менее мастеровитые берут чем-то другим: дисциплиной, тактической выучкой, желанием, самоотдачей. Надо компенсировать другими вещами.

– За счет чего можно поднять уровень мастерства? Уезжать играть в Европу?

– Уезжать или не уезжать – это тоже бабушка надвое сказала. Уезжать, если есть возможность расти. Если здесь я выиграл конкуренцию и здесь уже мотивации нет для того, чтобы дальше расти и держаться на этом уровне.

Окей, если есть желание и мотивация расти дальше, то понятно, что чем сильнее конкурент, тем больше шансов вырасти. У кого-то мотивации или интереса хватает уезжать, у кого-то не хватает. Но если есть такое предложение, чтобы и конкуренция росла, то я только за, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо» Карпин.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
психология
ТАСС
logoДинамо Москва
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