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Карпин о выборе между «Динамо» в ЛЧ и сборной в отборе на Евро-2028: «Уверен, что выберу сборную. Было бы неправильно бросать ее после столь долгого пути, трех лет неофициальных матчей»

Валерий Карпин ставит сборную России выше «Динамо».

– Представим, что случится чудо и вам придется выбирать между отбором на чемпионат Европы и участием «Динамо» в Лиге чемпионов. У вас уже есть готовый ответ на такой случай?

– Ответ уже есть. Я уверен, что выберу сборную. Было бы неправильно бросать команду после столь долгого пути, когда мы уже три года играем эти неофициальные матчи. Если вдруг представится возможность уже играть официальные матчи и участвовать в отборе какого-то турнира, то мой выбор очевиден.

– В феврале мы с вами общались в Доме футбола, и мне показалось, что вы очень позитивно настроены на возвращение сборной на международную арену. Вы сказали, что верите, что нам позволят участвовать в ЧМ-2026.

– Я не говорил, что я верю в это. Я сказал, что хочу в это верить и могу в это верить.

– Сейчас, наверное, об игре на чемпионате мира можно и не мечтать?

– Я и тогда говорил, и сейчас говорю: все зависит от момента решения конфликта, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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