Асхабадзе об инциденте с Венделом: «Наказание «Факела» было чрезмерным. Из-за одного-двух человек пострадали все остальные – сыграли с «Ахматом» вничью при пустых трибунах»

Роман Асхабадзе уверен, что РФС чрезмерно наказал «Факел» за инцидент с Венделом.

В матче 20-го тура Мир РПЛ полузащитник «Зенита » показал болельщикам «Факела» оскорбительный жест и был удален с поля. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал бразильца на одну игру. Вместе с тем воронежский клуб обязали провести следующий домашний матч без зрителей, так как, по мнению членов КДК, южноамериканца спровоцировал один из зрителей на трибуне.

– Чему вас научила история с Венделом?

– А чему она могла научить лично меня? Она в первую очередь должна научить болельщиков вести себя подобающим образом на массовых мероприятиях. Когда ты нарушаешь нормы этики и даже законы, последствия могут быть самыми серьезными. К сожалению, такие люди приходят на стадионы...

Надеюсь, этот кейс минимизирует в дальнейшем подобные инциденты. Ведь пострадали все! Да, наказание было, на мой взгляд, чрезмерным, но тем не менее... Хочется верить, что наша аудитория, болельщики сделают правильные выводы.

– Матч без зрителей – слишком суровое наказание?

– Это моя точка зрения. И она не изменилась. Поэтому мы и подавали апелляцию. Ведь условно из-за одного-двух человек пострадали все остальные!

В итоге болельщики воочию не смогли увидеть игру с одним из наших конкурентов – «Ахматом », не смогли поддержать команду. Сыграли с грозненцами вничью при пустых трибунах. Подчеркиваю, не при пустом секторе, а именно на пустом стадионе!

– А вам же удалось найти человека, спровоцировавшего Вендела?

– Конечно. Мы провели большую работу. Болельщики наконец-то должны понять, что при современных технологиях, при наличии камер, с базой данных идентифицировать правонарушителя не составляет большого труда. Мы определили зачинщика, направили документы в РФС, МВД.

Человек был доставлен в полицию, опрошен. Ему вынесли определенное административное наказание. Кроме того, он теперь не сможет посещать стадион.

Проведя такую реальную работу, мы и подали апелляцию в РФС, рассчитывая на снисхождение. Но... – сказал генеральный директор «Факела ».