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Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян объявил об уходе из клуба спустя 4 месяца после назначения. Пименов покинет должность заместителя

Роберт Тер-Абрамян покидает пост гендиректора «Крыльев Советов».

«Самара, спасибо за мечту и за «Крылья»! С первого дня в «Крыльях Советов» был с вами открыт и честен, поэтому и на этом этапе буду предельно откровенен.

В июле я покину пост генерального директора ПФК «Крылья Советов», а Руслан Пименов – должность моего зама. Об этой новости я решил сказать сам и заранее, чтобы не было слухов и догадок, а главное, чтобы работа в клубе не останавливалась.

Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, каждый из вас делает большую работу, которая не заметна, но очень важна. Отдельно хочу поблагодарить команду за то, что приняли и в сложный момент поддержали нас с Пименовым. А эти 12 финалов я запомню на всю жизнь, рад, что был частью этого процесса, даже несмотря на сложный период. Сейчас активно формируется коллектив на следующий сезон, и у команды достойный наставник с опытной командой тренеров, которой я желаю успеха и побед!

К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления. Со своей стороны приложу все усилия для плавного перехода и бесперебойной работы всего клуба, чтобы запуск сезона произошел незаметно и максимально эффективно. Отдельно хочу поблагодарить Вячеслава Андреевича [Федорищева], который дал мне возможность реализовать свою мечту, поработать во благо большого rлуба с гигантской историей, а также в очередной раз понять, что спортивная сфера уникальна? и я вижу себя в ней и дальше.

Самарские болельщики, вы, конечно, особенные! Я вам благодарен за все комментарии, вовлечение и обратную связь. Старался слышать и прислушиваться ко всем конструктивным предложениям. Ваше мнение уже повлияло на клуб и на его правильное будущее развитие», – написал Тер-Абрамян в своем телеграм-канале.

Тер-Абрамян был назначен гендиректором «Крыльев Советов» в феврале этого года. По итогам сезона-2024/25 самарская команда заняла 10-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 31 очко в 30 турах.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Роберта Тер-Абрамяна
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoРуслан Пименов
logoВячеслав Федорищев
Роберт Тер-Абрамян
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