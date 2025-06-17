В «Крыльях Советов» опровергли, что Адиев может покинуть клуб из-за конфликта в руководстве по поводу трансферов: «Фэйк на 100 процентов»

В «Крыльях Советов» опровергли желание Магомеда Адиева покинуть клуб.

Инсайдер Иван Карпов сообщил , что главный тренер самарцев, возглавивший команду 5 июня, может покинуть свой пост из-за разногласий внутри руководства по трансферам. Утверждалось, что конфликт привел к тому, что на первой тренировке «Крыльев Советов » после отпуска присутствовали всего 10 футболистов.

Также сообщалось, что ситуацию намерен разрешить губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев .

«Фэйк на 100 процентов», – сказал заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов .