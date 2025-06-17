В «Крыльях Советов» опровергли, что Адиев может покинуть клуб из-за конфликта в руководстве по поводу трансферов: «Фэйк на 100 процентов»
В «Крыльях Советов» опровергли желание Магомеда Адиева покинуть клуб.
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер самарцев, возглавивший команду 5 июня, может покинуть свой пост из-за разногласий внутри руководства по трансферам. Утверждалось, что конфликт привел к тому, что на первой тренировке «Крыльев Советов» после отпуска присутствовали всего 10 футболистов.
Также сообщалось, что ситуацию намерен разрешить губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Фэйк на 100 процентов», – сказал заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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