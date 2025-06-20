Симеоне о матче с «Ботафого»: «Атлетико» нужно выиграть не менее чем в три мяча, это подвиг. Будет очень сложно, это команда с характером»

Диего Симеоне ожидает непростого матча против «Ботафого».

Ранее «Атлетико» победил «Сиэтл Саундерс» (3:1) во 2-м туре клубного чемпионата мира. Бразильский клуб выиграл у «ПСЖ » со счетом 1:0.

«С первого матча все игры становятся финалами. Сегодня у нас был хороший первый тайм, мы могли забить 3 или 4 гола, но были недостаточно точны, у нас возникли проблемы. К счастью, Пабло [Барриос ] забил отличный гол, сняв вопрос о победителе.

Это будет очень сложный «финал» против «Ботафого ». Это команда с характером, сильными защитниками и быстрыми нападающими.

Это будет подвиг, нам нужно выиграть с разницей не менее трех мячей, чтобы пройти дальше», – сказал главный тренер «Атлетико » после матча с «Сиэтл Саундерс».

С «Ботафого » мадридцы сыграют 23 июня. На данный момент бразильцы лидируют в группе с 6 очками в 2 играх. «ПСЖ» идет на 2-м месте с 3 баллами, «Атлетико» (3 очка) – на третьем. У «Сиэтла» нет очков.