Куртуа об удалении Асенсио: «Такая же ошибка во втором матче подряд – нужно быть немного умнее. Рауль это понимает – мы будем сражаться за него»

Тибо Куртуа высказался по поводу удаления Рауля Асенсио.

«Реал» обыграл «Пачуку» (3:1) в матче второго тура клубного чемпионата мира.

При этом испанский клуб уже с седьмой минуты игры действовал в меньшинстве после удаления защитника Рауля Асенсио .

В прошлом матче с «Аль-Хилалем» (1:1) действия Асенсио привели к пенальти в ворота «Мадрида ».

«Непросто играть, когда в твоей команде на одного футболиста меньше. Но у него такая же ошибка во втором матче подряд.

Нужно быть немного умнее и не делать такие ошибки. Рауль это понимает, нет никаких проблем, мы будем сражаться за него», – сказал вратарь «Реала» Тибо Куртуа .