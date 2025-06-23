Куртуа об удалении Асенсио: «Такая же ошибка во втором матче подряд – нужно быть немного умнее. Рауль это понимает – мы будем сражаться за него»
Тибо Куртуа высказался по поводу удаления Рауля Асенсио.
«Реал» обыграл «Пачуку» (3:1) в матче второго тура клубного чемпионата мира.
При этом испанский клуб уже с седьмой минуты игры действовал в меньшинстве после удаления защитника Рауля Асенсио.
В прошлом матче с «Аль-Хилалем» (1:1) действия Асенсио привели к пенальти в ворота «Мадрида».
«Непросто играть, когда в твоей команде на одного футболиста меньше. Но у него такая же ошибка во втором матче подряд.
Нужно быть немного умнее и не делать такие ошибки. Рауль это понимает, нет никаких проблем, мы будем сражаться за него», – сказал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
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