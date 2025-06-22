«Ювентус» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 14:3. При Тудоре у клуба 1 поражение в 11 играх, дальше – «Ман Сити»
«Ювентус» продлил победную серию до четырех матчей.
Команда Игора Тудора разгромила «Видад» (4:1) во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира. Ранее она обыграла «Аль-Айн» (5:0), «Венецию» (3:2) и «Удинезе» (2:0).
В целом под руководством хорватского специалиста у туринцев семь побед, три ничьих и одно поражение.
26 июня «Ювентус» встретится с «Манчестер Сити».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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