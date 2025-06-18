Погба перейдет в «Монако», уверены букмекеры. Вероятность сделки – 88%
Поль Погба может продолжить карьеру в «Монако».
32-летний француз остался без команды в связи с дисквалификацией за допинг. «Ювентус» расторг с ним контракт в ноябре.
Букмекеры считают, что Погба станет игроком «Монако» – на это дают коэффициент 1.14, что соответствует вероятности в 88%.
Переход футболиста в «Марсель» (6.00), «Интер Майами» (7.00) или «Манчестер Юнайтед» (11.00) маловероятен.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
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