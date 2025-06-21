Леау и Диггз и Камара из НФЛ прошлись по подиуму на Неделе моды в Милане. Для показа коллекции дизайнера Формичетти воссоздали тюремный двор

Рафаэл Леау и два игрока из НФЛ прошлись по подиуму на Неделе моды в Милане.

Событие проходит в Милане. Спортсмены приняли участие в показе одежды от дизайнера и стилиста Доменико Формичетти.

Коллекция весна/лето-2026 получила название Free-dom («Свобода» – Спортс’‘). Для ее демонстрации был воссоздан тюремный двор, а на заднем фоне припарковали желтый автобус.

«Иногда мой разум похож на клетку. Эмоции и возможности остаются в ловушке, и единственный способ освободить их – это творить», – сказал Доменико Формичетти.

В списке знаменитостей, прошедших по подиуму, среди прочих были рэпер Tony Effe, вингер «Милана» Рафаэл Леау и игроки НФЛ Стефон Диггз из «Нью-Ингленда» и Элвин Камара из «Нью-Орлеана».

Фото: instagram.com/iamrafaeleao93