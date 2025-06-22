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Аршавин о работе в «Зените»: «Ответственность как была за академию, так и сохраняется. В остальном у меня функций не добавлялось»

Андрей Аршавин рассказал о том, за что отвечает в «Зените».

44-летний экс-футболист клуба из Санкт-Петербурга сейчас занимает в нем должность заместителя председателя правления по спортивному развитию.

Ранее стало известно, что он продлил контракт на 2 года. 

«На протяжении шести лет работы в «Зените» моя должность менялась довольно часто.

Но ответственность как была за академию «Зенита», так и сохраняется. В остальном у меня функций не добавлялось», – сказал Аршавин.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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