Аршавин о работе в «Зените»: «Ответственность как была за академию, так и сохраняется. В остальном у меня функций не добавлялось»

Андрей Аршавин рассказал о том, за что отвечает в «Зените».

44-летний экс-футболист клуба из Санкт-Петербурга сейчас занимает в нем должность заместителя председателя правления по спортивному развитию.

Ранее стало известно, что он продлил контракт на 2 года.

«На протяжении шести лет работы в «Зените» моя должность менялась довольно часто.

Но ответственность как была за академию «Зенита », так и сохраняется. В остальном у меня функций не добавлялось», – сказал Аршавин .