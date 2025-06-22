Мансилья перешел в «Ахмат» из «Оренбурга». Трансфер 28-летнего игрока оценивали в 2 млн евро

«Ахмат» подписал Брайана Мансилью из «Оренбурга».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока может составить 2 миллиона евро.

«Брайан Мансилья перешел в «Ахмат». Аргентинский форвард Брайан Мансилья, выступавший за «Оренбург », заключил контракт с грозненским клубом сроком на три года.

Футболист присоединился к команде на сборах в Новогорске, прошел медицинское обследование, и проведет в воскресенье первую тренировку.

До перехода в «Оренбург» летом 2022 года нападающий выступал за аргентинские клубы «Расинг», «Кильмес», «Химнасия», «Платенсе», португальские команды «Витория», «Фаренсе».

Брайан Мансилья родился 16 апреля 1997 года. Рост игрока 178 см, вес 77.

Добро пожаловать в «Ахмат », Брайан!» – говорится в сообщении грозненского клуба.

Со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .